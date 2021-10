Парадокс переходной власти Судана: как борьба с кризисом привела к обнищанию страны

Призывы к свержению переходного правительства Судана в последнее время все чаще мелькают в заголовках новостных каналов и на страницах социальных сетей. Если раньше они исходили от различных партийных лидеров, интернет-активистов и правозащитников, то сейчас об этом в открытую заявляют видные политические деятели, представители власти и даже первые лица страны.

Успех так называемой «славной декабрьской» революции, вспыхнувшей на фоне продовольственного и энергетического кризиса, дал суданцам надежду на лучшее будущее. Когда же переходный Совет министров возглавил опытный специалист, ранее руководивший несколькими направлениями Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА) доктор наук Абдалла Хамдок, население поверило, что в скором времени ситуация наладится и страна достигнет желанного уровня благополучия и развития.

Однако с течением времени надежды стали улетучиваться, а всеобщее напряжение — нарастать. Спустя всего чуть более двух лет после свержения правительства Омара аль-Башира экономическая ситуация в Судане значительно ухудшилась. Усугубились хлебный, продовольственный, финансовый, энергетический кризисы, сделав жизнь граждан практически невыносимой. Жители снова выходят на улицы Хартума и других городов. В массовых шествиях их объединяет на этот раз один лозунг «Долой правительство голода!»

В июне 2021 года Всемирная продовольственная программа ООН забила тревогу, заявив, что как минимум 9,8 миллиона граждан восточноафриканской страны страдают от острого недоедания, назвав данное обстоятельство «чрезвычайной и структурной проблемой» Судана.

#BehindTheScenes briefing the #UN press corps in Geneva on food security in #Sudan



Newly released @theIPCinfo analysis shows 9.8 million ppl in Sudan face acute hunger during the lean season from June-Sept



NOW is the time to invest in Sudan’s agricultural sector to end hunger pic.twitter.com/py9y1aQyLG