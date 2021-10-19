Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила об исчезновении двух сотрудников

Триполи, 19 октября. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила о том, что два ее сотрудника исчезли при загадочных обстоятельствах в столице страны.

В заявлении организация сообщила, что информация о местоположении обоих отсутствует с момента их выхода из офиса утром 18 октября. Пропавшими являются работник компании Akakus Oil Operations Медхат аз-Заяни и глава комитета управления Ливийского нефтяного института Халед аль-Ати.

«Какими бы ни были мотивы и обстоятельства исчезновения, будь то арест, захват или похищение, ННК решительно осуждает это действие и настаивает на том, что какой-либо вред ее сотрудникам возможен только по решению прокуратуры», — говорится в заявлении.

Корпорация потребовала немедленного освобождения двух лиц, возложив ответственность на так называемых «похитителей» за обеспечение их безопасности и возвращение семьям. Организация выразила также глубокую озабоченность по поводу подобных действий, которые могут помешать функционированию жизненно важного и чувствительного сектора и достижению его целей, пообещав прибегнуть ко всем доступным законным средствам, включая обращение в Генеральную прокуратуру.

В последнее время участились случаи исчезновения официальных лиц в Триполи. Обычно в подобных инцидентах задействованы члены той или иной вооруженной группировки. Так, на днях в аэропорту Митига боевики похитили бывшего начальника столичной службы безопасности, а двумя месяцами ранее при похожих обстоятельствах преступники схватили главу канцелярии первого заместителя премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ).