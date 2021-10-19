Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 17:36
17:36
Происшествия
В Карачаево-Черкесии задержали пятерых участников экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
17:34
Весь мир
Radio Lengo Songo: общественники ЦАР обвинили миротворцев ООН в неэффективности
17:30
Весь мир
Пресс-секретарь президента ЦАР рассказал об условиях прекращения огня в республике
17:29
Политика
Песков исключил изменения в графике Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями
17:28
Общество
Денис Майданов рассказал, чем поможет молодежи в должности депутата
17:27
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после внештатной ситуации на борту самолета Сочи — Петербург
17:27
Общество
Гендиректор «Ямал-Медиа» на форуме в Москве объяснил, как увеличить аудиторию в соцсетях
17:27
Происшествия
Оренбургских полицейских подозревают в пытках мужчины для дачи ложных показаний
17:26
Происшествия
Путин даст ГП поручение провести проверку соблюдения законодательства на транспортных узлах
17:25
Политика
Польский политолог Корейба: Россия располагает «правом вето» на вступление Украины в НАТО
Все новости

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила об исчезновении двух сотрудников
Весь мир
Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила об исчезновении двух сотрудников
Prt Scr youtube.com  /  fahed k

Триполи, 19 октября. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила о том, что два ее сотрудника исчезли при загадочных обстоятельствах в столице страны.

В заявлении организация сообщила, что информация о местоположении обоих отсутствует с момента их выхода из офиса утром 18 октября. Пропавшими являются работник компании Akakus Oil Operations Медхат аз-Заяни и глава комитета управления Ливийского нефтяного института Халед аль-Ати.

«Какими бы ни были мотивы и обстоятельства исчезновения, будь то арест, захват или похищение, ННК решительно осуждает это действие и настаивает на том, что какой-либо вред ее сотрудникам возможен только по решению прокуратуры», — говорится в заявлении.

Корпорация потребовала немедленного освобождения двух лиц, возложив ответственность на так называемых «похитителей» за обеспечение их безопасности и возвращение семьям. Организация выразила также глубокую озабоченность по поводу подобных действий, которые могут помешать функционированию жизненно важного и чувствительного сектора и достижению его целей, пообещав прибегнуть ко всем доступным законным средствам, включая обращение в Генеральную прокуратуру.

В последнее время участились случаи исчезновения официальных лиц в Триполи. Обычно в подобных инцидентах задействованы члены той или иной вооруженной группировки. Так, на днях в аэропорту Митига боевики похитили бывшего начальника столичной службы безопасности, а двумя месяцами ранее при похожих обстоятельствах преступники схватили главу канцелярии первого заместителя премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила об исчезновении двух сотрудников
ливия
Комментировать