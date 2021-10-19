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Путин: транспортный сектор должен привлечь 160 трлн рублей инвестиций
Экономика
Путин: транспортный сектор должен привлечь 160 трлн рублей инвестиций
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Ново-Огарево, 19 октября. Российский лидер Владимир Путин высказался о перспективах вложений в транспортную отрасль до 2050 года.

Согласно предположениям главы государства, отечественная транспортная сфера должна выйти на инвестиции в размере 160 трлн рублей в период до 2050 года.

Положительный эффект от реализации инновационной транспортной стратегии на 2035-2050 годы имеет потенциал к выходу на уровень от 90 до 180 трлн рублей, ранее делился своим прогнозом глава Министерства транспорта России Виталий Савельев, о чем писал ТАСС.

Предполагается, что наращивание инвестиций в транспортную отрасль приведет к мультипликативному эффекту на всю национальную экономическую систему. Глава Минтранса предложил повысить уровень вложений в транспорт с 2,3% ВВП до 3,1% ВВП.

«Будущие контуры отечественной транспортной системы необходимо определить с учетом новых технологических вызовов, наших экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом, создания конкурентоспособных транзитных коридоров», — также заявил президент во время заседания президиума Госсовета, посвященного развитию транспорта.

Как считает Путин, Россия должна следовать мировым трендам и использовать в модернизации транспортного сегмента тот факт, что машины становятся более экологичными и эффективными.

Власти Петербурга уже намерились провести работу по оптимизации транспортной инфраструктуры Северной столицы с помощью данных геоаналитического характера о перемещениях горожан.

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