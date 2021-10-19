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Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
twitter.com  /  @MosSobyanin

Москва, 19 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых ограничений, которые необходимы для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом.

С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года жители Москвы старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим по месту жительства либо на дачах. При этом ограничений для прогулок на воздухе нет.

Работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников, а также всех пожилых людей. Исключением являются вакцинированные и переболевшие COVID-19 сотрудники. В эту категорию также входят медики, работники оборонной промышленности и госкорпораций.

До 1 января 2022 года необходимо увеличить до 80% вакцинацию работников сферы услуг. Прививку первым компонентом должны сделать до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области ввели систему QR-кодов для посещения точек общественного питания. Российские власти настоятельно рекомендуют вакцинироваться против COVID-19.

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