Член ОП Ленобласти Владимир Петров предлагает ввести право наследования страниц в соцсетях

ФАН представляет очередную авторскую колонку первого зампреда общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, посвященную социальным сетям.

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Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В соцсети из гроба. Колонка Владимира Петрова

Социальные сети все больше входят в нашу жизнь. Каждый человек, это уже можно утверждать, проживает не только свою земную жизнь, но и живет жизнью виртуальной: копит фотографии, музыкальные произведения, видео, пишет заметки и даже литературные произведения. С точки зрения юриспруденции, весь виртуальный массив человека, накопленный им за годы онлайна, является полноправной интеллектуальной собственностью.

Недавно, насколько я помню, голливудский актер Том Хэнкс затеял судебное разбирательство о праве наследования своих виртуальных покупок в одном популярном зарубежном сервисе. Не знаю точно, чем закончилось разбирательство, но, согласитесь, вопрос поставлен правильно: является ли наследуемой собственностью виртуальный массив, на который были потрачены отнюдь не виртуальные деньги?

В настоящее время ряд социальных сетей приходит к тому, что допускает в случае смерти пользователя передачу управления страницами его ближайшим родственникам. Это страницы супругов, детей и иных лиц, ушедших из жизни раньше времени.

Выдвигаются даже идеи по созданию «виртуальных кладбищ», куда бы помещались страницы умерших и где бы друзья и вообще все люди могли выразить соболезнования, написать теплые и добрые слова в адрес усопшего. Тем не менее подобные инициативы администраций соцсетей пока никак не находят отражения в законодательных документах и актах нашей страны.

В связи с этим, считаю, что логичным шагом могло бы стать официальное признание странички в социальной сети собственностью человека с вытекающим правом наследования всего массива информации — наряду с иными предметами интеллектуальной собственности (книгами, музыкальными произведениями, картинами и другими единицами художественного самовыражения). Учитывая это, считаю необходимой возможность законодательного закрепления права наследования в общем порядке страниц в социальных сетях.

А что думаете вы по этому поводу?