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Адвокат Карабанов считает, что Собчак могут запретить выезд из РФ после смертельного ДТП
Общество
Адвокат Карабанов считает, что Собчак могут запретить выезд из РФ после смертельного ДТП
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 октября. Телеведущую Ксению Собчак, попавшую в начале октября в смертельное ДТП, могут заставить явиться к следователям, если она откажется давать показания и продолжит выезжать за пределы родной страны. Об этом сообщил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

Пока у правоохранителей недостаточно полномочий, чтобы обязать Собчак явиться на допрос. Но совсем скоро следователи смогут объявить ее транспорт розыск и запретить ей покидать территорию России, отметил Карабанов.

«В рамках уголовного дела неявка Собчак к следователю на допрос позволит силовикам подвергнуть ее принудительному приводу. Уголовно-процессуальный кодекс также предусматривает и другие рычаги для нахождения свидетеля: например, объявить транспорт в розыск или ограничить выезд за пределы России», — объяснил адвокат в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Ксения Собчак попала в аварию в Краснодарском крае в начале октября. В результате случившегося погиб один человек. Вскоре после дорожного происшествия знаменитость уехала в аэропорт, чтобы улететь в Москву. Общественность была возмущена таким поведением звезды.

Ранее во вторник телеведущую заметили в московском аэропорту. По данным прессы, светская львица отправилась в Париж. При этом ТАСС писало, что, несмотря на отъезд, журналистка продолжает общаться со следователями.

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