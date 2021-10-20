Экономист Родионов об угрозе ипотечного кризиса: «Брали ипотеку, запрыгивая в последний вагон»

В мае текущего года долги россиян по ипотеке побили рекорд, превысив 10,5 трлн рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией, граждане без страха ввязываются в долгосрочное кредитование, что увеличивает риск ипотечного кризиса в России. Об этом корреспонденту ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов. По его словам, несмотря на то, что банки охотно продолжают оформлять ипотечные кредиты, риск невыплат по ним особенно велик.

«Задолженность населения перед банками сильно увеличивается. Банки должны сейчас к каждому заемщику подходить очень аккуратно. Мы живем в очень непростой период: многие теряют работу. Получается, когда они брали кредиты и ипотеку, уровень дохода был один, а сейчас — совершенно другой: люди не справляются с долговой нагрузкой», — рассказал экономист.

По его мнению, в России уже образовался небольшой ипотечный пузырь, сейчас очень многое зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Рост этого «пузыря» спровоцировал скачок цен на недвижимость и снижение ставок по ипотеке.

«В прошлом году мы видели такой скачок цен на недвижимость, какого уже не было очень давно. Люди понимали, если они сейчас не купят квартиру в ипотеку, то потом она будет еще дороже. Будто запрыгивая в последний вагон, люди брали ипотеку не раздумывая: какой объект недвижимости они покупают, в каком месте, по силам ли им ежемесячный платеж... Главное для людей было зафиксировать эту стоимость, вложиться», — объяснил Родионов.

Сейчас, по его мнению, чтобы избежать кризиса, банкам следует аккуратнее подходить к выдаче ипотеки, поскольку многие люди из-за отсутствия финансовой грамотности неосознанно ввязываются в долгосрочное кредитование.