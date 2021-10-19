Госдеп США взялся за освобождение заложников-миссионеров в Гаити

Вашингтон, 18 октября. Пентагон США координирует свои действия с ФБР по освобождению 17 миссионеров, захваченных в Гаити. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

FBI part of 'coordinated U.S. government effort' to free US missionaries kidnapped in Haiti, White House says https://t.co/Fa4L9S2Akt — BestProductsReview (@BestReviewin) October 18, 2021

Псаки отметила, что президент Джо Байден следит за ситуацией и регулярно получает обновленную информацию. Власти также оказывают помощь семьям похищенных американцев.

«ФБР является частью скоординированных усилий правительства США по доставке американских граждан в безопасное место. Мы не собираемся вдаваться в подробности, но можем подтвердить их участие», — сказала она.

Похищение миссионеров

17 октября группа из 17 американских миссионеров, включая нескольких детей, была похищена в Гаити. На них напали во время возвращения в аэропорт после посещения строящегося детского дома. По данным СМИ, за похищением стоит банда под названием 400 Mawozo. Ее называют одной из самых опасных в стране. В апреле она также похитила пятерых священников и двух монахинь.

Гаити в настоящее время переживает всплеск преступности. Высокий уровень насилия привел к перемещению тысяч людей, которые сейчас живут во временных убежищах в антисанитарных условиях. Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце Объединенным представительством ООН, в Национальную полицию страны за первые восемь месяцев 2021 года поступило по меньшей мере 328 сообщений о похищениях людей.