Во Владимирской области завершен второй этап конкурса «Народный участковый»

Владимир, 19 октября. В течение недели жители Владимирской области выбирали лучшего участкового уполномоченного полиции при помощи онлайн-голосования на сайте регионального УМВД. Свое мнение выразили более 8,5 тыс. человек, сообщают «Владимирские ведомости». За звание «Народный участковый» соревновались 17 конкурсантов из каждого района Владимирской области.

По итогам голосования победителем регионального этапа стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суздальскому району капитан Иван Пряхин. Именно он представит свой регион на федеральном этапе конкурса. Финал пройдет в ноябре, накануне Дня участковых уполномоченных полиции.

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