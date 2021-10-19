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Военный эксперт Коновалов: западные «друзья» не помогут Украине построить собственный флот
Армия
Военный эксперт Коновалов: западные «друзья» не помогут Украине построить собственный флот
navy.mil.gov.ua  /  Військово - Морські Сили Збройних Сил України

Москва, 19 октября. Попытки властей Украины создать боеспособные военно-морские силы обернутся полным провалом. К такому выводу пришел военный обозреватель Иван Коновалов.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Лондон поставит Киеву два корабля и ракетное вооружение. Кроме того, британская сторона поможет Украине в создании двух военно-морских баз, которые будут размещены на побережье Азовского и Черного морей.

При этом пожелавший не афишировать своего имени депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» раскритиковал действия Киева, заявив, что модернизация ВМС Украины больше напоминает «сбор металлолома» со всех уголков мира. По его словам, Киев не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы создать собственный флот к 2035 году в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского, передает «ПолитЭксперт».

Военный эксперт Иван Коновалов согласился с мнением украинского парламентария, отметив, что помощь, оказываемая Украине носит декоративный характер. По его словам, нынешние союзники Киева хуже врагов, поэтому Лондон просто «спихивает» ненужную ему военную технику. При этом Украина платит за такие услуги весьма внушительные денежные суммы.

Ранее военный эксперт Константин Сивков выразил уверенность, что строительство военно-морских баз на Украине и размещение на них кораблей ВМС Великобритании не повлияет на расстановку сил в Черноморском регионе.

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украина Киев флот коновалов вмс
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