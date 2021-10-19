Немецкий журналист Томас Репер сравнил общение с людьми в России и Германии

Санкт-Петербург, 19 октября. Россия отличается отсутствием глупых запретов и ограничений в поведении, которые буквально сковывают любого человека, чего нельзя сказать о Германии. Об этом сообщил немецкий журналист Томас Репер, который перебрался жить в Петербург.

Отвечая на вопрос своего подписчика из Германии, эксперт честно поделился впечатлениями о проживании в России. По его словам, в стране не действует жесткие правила этикета, которые навязывают в Европе в последние годы. Тут нет глупых запретов и ограничений, которые в буквальном смысле могут сковать человека.

«Всей этой ерунды в России нет. Всех этих запретов в разговорах не существует. Это и есть причина того, почему я теперь и пяти дней в ФРГ просто не вынесу. Россия меня изменила навсегда. Я поэтому, наверное, и полюбил эту страну. Здесь я чувствую себя, наконец, свободным. Здесь в России я могу говорить, что захочу», — отметил журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Томас Репер добавил, что в Германии даже со знакомым человеком не получается спокойно поговорить, поскольку постоянно приходится продумывать каждую фразу, чтобы потом не пришлось приносить извинения. Что касается России, то в этой стране такого нет. В заключении журналист сказал, что не был на родине уже два года и его совершенно не тянет в Германию, передают «Народные Новости».

Как стало известно ранее, переехавший в Германию русский блогер объяснил, почему немцы не любят местные больницы. По его словам, многие граждане жалуются на отношение и профессионализм терапевтов.