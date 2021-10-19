Политолог Жаров допустил участие США в урегулировании конфликта Варшавы и Брюсселя

Конфликт между евробюрократией и радикально-националистическим Правительством Польши отражает глубокую внутреннюю противоречивость политических процессов внутри Евросоюза. Об этом ФАН рассказал политолог Максим Жаров.

Еврокомиссия против

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала решение Конституционного суда (КС) Польши о неправомерности приоритета европейского права над национальным. Во время заседания Европарламента она озвучила варианты давления на Варшаву. Она добавила, что Брюссель не позволит Варшаве поставить под угрозу ценности Евросоюза.

«Мы можем оспорить в судебном порядке вердикт КС Польши. Еще один вариант — финансовые инструменты. Третий вариант — процедура в рамках ст.7 (Договора о Европейском союзе. — Прим. ФАН). Это мощный инструмент, мы должны вернуться к нему», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Она обратила внимание, что Еврокомиссия не воспринимает Конституционный суд Польши в качестве независимого и легитимного органа.

Участие США

Как отметил Максим Жаров, конфликт между евробюрократией и радикально-националистическим Правительством Польши отражает глубокую внутреннюю противоречивость политических процессов внутри Евросоюза. Польша — верный вассал США, который стремится к выходу на первые роли в руководстве ЕС, которое сегодня состоит в основном из представителей стран «старой Европы».

«Не получив желаемого внутри ЕС, поляки сейчас стремятся с помощью спора с евробюрократией о верховенстве национального права доказать старожилам Евросоюза, как они не правы. До сих пор конфликты между странами — «новичками» ЕС и евробюрократией не приводили ни к чему существенному. Думаю, то же самое будет в данном конфликте», — добавил Максим Жаров.

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По его мнению, решаться данный конфликт будет не на двухсторонней основе, а с участием третьей стороны — США. Опыт конфликта Венгрии с евробюрократией показывает, что руководство ЕС опасается использовать санкционные механизмы против стран-«бунтовщиков», вместо санкций пытается поменять политическую конфигурацию в бунтующей стране, чтобы снять причину конфликта.

Как стало известно ранее, читатели Interia оценили решение суда Польши не признавать законы ЕС. По их мнению, Варшава должна подумать о выходе из Евросоюза.