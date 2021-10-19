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Новые правила Instagram поставили под угрозу заработок блогеров
Технологии
Новые правила Instagram поставили под угрозу заработок блогеров
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 19 октября. Социальная сеть Instagram стала играть против своей аудитории. К такому выводу пришло издание Super после массовых блокировок аккаунтов из-за новых правил.

Как указали журналисты, в бан отправляется любой материал, на который поступают жалобы. Владельцы страниц с 25 октября лишатся стикера со ссылками на внешние сайты. Причиной блокировки, как указали в администрации Facebook, которому принадлежит социальная сеть, стали систематические нарушения правил сообщества. Речь идет об имитации полового акта, буллинге, харассменте и враждебных высказываниях.

Как говорится в материале Super, их заблокировали из-за интервью с участницей «Холостяка» Адель Вейгель, которая рассказывала про эскорт, и фото обнаженной певицы Бритни Спирс из ее аккаунта с заблюренными интимными частями тела. Заблокированный контент можно обжаловать, но в службе поддержки никто не отвечает, отметили журналисты. По их словам, заработок блогеров от рекламы может оказаться под угрозой из-за новых правил.

«Многие блогеры, оставшиеся без стикера, смогут публиковать ссылки рекламодателей только в био. Следовательно, реклама сильно подорожает, а конверсия упадет», — говорится в сообщении издания.

На просторах интернета распространились секретные записи, в которых рассказано о приоритетных направлениях компании Facebook в приложении Instagram. В американской корпорации обеспокоены, что пользователи в возрасте от 5 до 18 лет отдают предпочтение TikTok.

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