Эрдоган назвал бесперспективной структуру ООН

Анкара, 19 октября. Нынешняя структура ООН не имеет перспектив. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что мусульманские страны не имеют достаточных прав в международной организации. Политик уверен в необходимости изменений.

«Реформы ООН и других международных структур неизбежны. Нынешняя система, при которой исламский мир не имеет достаточно прав, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что роль стран — победителей во Второй мировой войне должна быть снижена. По его мнению, мир не ограничивается пятью государствами, которые являются постоянными членами Совбеза ООН.