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Эрдоган назвал бесперспективной структуру ООН
Политика
Эрдоган назвал бесперспективной структуру ООН
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Анкара, 19 октября. Нынешняя структура ООН не имеет перспектив. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что мусульманские страны не имеют достаточных прав в международной организации. Политик уверен в необходимости изменений.

«Реформы ООН и других международных структур неизбежны. Нынешняя система, при которой исламский мир не имеет достаточно прав, а интересы стран Африки, Латинской Америки и Южной Азии игнорируются, бесперспективна», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что роль стран — победителей во Второй мировой войне должна быть снижена. По его мнению, мир не ограничивается пятью государствами, которые являются постоянными членами Совбеза ООН.

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