Оренбургских полицейских подозревают в пытках мужчины для дачи ложных показаний

Оренбург, 19 октября. Трое сотрудников уголовного розыска задержаны по подозрению в применении физического и психологического насилия к задержанному мужчине. Как стало известно ФАН, полицейские пытали его для получения ложных показаний.

По версии следствия, 4 октября трое правоохранителей доставили 18-летнего жителя Оренбурга в отдел без объяснения причин. Там они стали его жестоко избивать и оказывать на него психологическое воздействие.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ « Превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекшее существенные нарушения прав и законных интересов граждан, а так же охраняемых законом интересов общества и государства». К настоящему все трое сотрудников полиции задержаны. Проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы», — рассказал ФАН старший помощник СУ СК России по Оренбургской области Радик Галимов.

Служба собственной безопасности региона проводит собственную проверку. В случае подтверждения факта превышения полномочий сотрудников уволят.

«В отделе полиции доставленному предложили рассказать, как он забрал сотовый телефон у друга, который написал заявление, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Потерпевший сообщил оперативникам, что тот сам отдал ему гаджет в счет долга. После этого полицейские стали жестоко избивать парня. Удары сыпались один за другим».

Позже в отдел доставили друзей задержанного. Одного из них правоохранители заставили дать признательные показания в краже, сообщил источник. Пострадавшего же парня попросили подписать бумаги и отпустили домой. Оперативники сказали ему, что «ошибочка вышла», рассказал мужчина.

На следующий день потерпевший отправился на судебно-медицинскую экспертизу. У него выявили многочисленные повреждения тела и головы.

Задержанные полицейские находятся в раздельных камерах в изоляторе временного содержания. Следователи СК готовят документы на их арест. Полицейские не признали своей вины. Если доказательств в совершении преступления будет достаточно для вынесения обвинительного вердикта, то им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, в Петербурге задержали полицейского, торговавшего наркотиками. Его заключили в следственный изолятор на два месяца.