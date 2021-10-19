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Милонов рассказал, как наказывать родителей, которые ищут детям новые семьи в соцсетях
Общество
Милонов рассказал, как наказывать родителей, которые ищут детям новые семьи в соцсетях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В беседе с корреспондентом ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, нужно ли привлекать к ответственности родителей, которые пытаются отдать ребенка через социальные сети.

Ранее жительница Санкт-Петербурга на своей странице в социальных сетях разместила объявление о поиске новой семьи для своего ребенка. Женщина рассказала, что вынуждена отдать любимого сына в приемную семью, поскольку имеет «проблемы со здоровьем». Отец мальчика, по словам женщины, не готов его воспитывать.

Это не первый ребенок, которого петербурженка устраивает подобным образом: то же самое случилось полтора года назад с дочерью, которой нашли приемных родителей через социальные сети.

В комментариях под объявлением знакомые ей женщины рассказывают, что вместе с отцом детей она регулярно уходила в запои и транслировала все в соцсетях.

«Самое сложное — альтернативы: если заставить ее воспитывать ребенка, от которого она хочет избавиться, тогда сложно будет именно ему. Запретить ей рожать детей в будущем — тоже сложно. Ей нужна помощь психиатра, явно у нее с головой не в порядке. А если она хочет за него еще и деньги получить, тогда ее необходимо госпитализировать через тюрьму», — отметил политик.

pixabay.com / PD

Виталий Милонов подчеркнул, что женщинам, которые пытаются пристроить ребенка в другую семью через социальные сети, требуется помощь врача. А тех, кто пытается за это еще и получить круглую сумму, — сажать в тюрьму.

«Нормальный человек никогда такого не сделает, поэтому явно у него с психикой есть проблемы», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Приморском районе подростка. Его подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к детям. Жительница Петербурга обратилась в полицию и сообщила, что к ее восьмилетнему сыну приставал юноша.

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