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Сенатор Ковитиди отреагировала на слова президента Турции Эрдогана о Совбезе ООН
Политика
Сенатор Ковитиди отреагировала на слова президента Турции Эрдогана о Совбезе ООН
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отреагировала на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости снизить роль «горстки стран — победителей во Второй мировой войне», входящих в Совет Безопасности ООН.

«В то время как мир меняется <…>, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней», — заявил президент Турции, выступая в парламенте Анголы во время визита в эту страну.

Трансляция мероприятия велась в официальном Twitter-аккаунте Эрдогана.

Сенатор Ольга Ковитиди отреагировала на слова турецкого лидера. Она призвала с уважением относиться к роли Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Ни одно государство в мире не имеет права навязывать свою политику другим государствам, большим или малым. В существующих геополитических условиях Российская Федерация признает значимость существующих международных институтов, в частности Совета Безопасности ООН, и принимает активное участие в развитии и повышении эффективности этого важнейшего международного института», — отметила Ольга Ковитиди в комментарии ФАН.

Сенатор Ольга Ковитиди
Пресс-служба Ольги Ковитиди /

Ранее о том, что Россия неизменно сохраняет приверженность и верность уставу ООН, в котором прописаны полномочия Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на слова Эрдогана о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН министр иностранных дел Сергей Лавров заявил:

«Я с ним согласен, что пятерка постоянных членов ООН не имеет права диктовать судьбы мира. Она этого и не делает».

Некоторые политики, в том числе Владимир Жириновский, раскритиковал заявление турецкого лидера.

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