Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину ухода из спорта

Москва, 19 октября. Футболист Дмитрий Тарасов решил приостановить спортивную карьеру. На такой шаг он пошел из-за беременной супруги.

Ранее появлялись сообщения, что экс-игрок «Локомотива» и сборной России намерен оставить спорт. В прессу просочилась информация, что спортсмен сделал прощальный ужин с игроками «Велеса», за который играл в последние месяцы.

Тарасов в видео, опубликованном на его странице в Instagram, говорит, что решил отложить спортивную карьеру из-за более важных дел. Спортсмен ждет рождения четвертого ребенка.

Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. В отношениях у них родились две дочери Милана и Ева, также у спортсмена подрастает дочь Ангелина от первого брака. Экс-футболист «железнодорожников» был в официальных отношениях с певицей Ольгой Бузовой. Он расстался со звездой в 2016 году.