Минтруд напомнил о способе получить пенсионный стаж с 14 лет

Москва, 19 октября. Жители России имеют возможность получить пенсионный стаж уже с 14 лет. Это возможно в случае ухода за пожилым человеком, которому исполнилось 80 лет, напомнил Минтруд РФ в своем Telegram-канале.

Уход за пожилым человеком необходимо официально оформить в ПФР. Но гражданин, который берет на себя такую ответственность, должен быть трудоспособным и неработающим, не состоять в службе занятости и не являться пенсионером, отметили в министерстве.

С 14 лет уход за престарелым человеком можно оформить с согласия родителей, а с 16 лет — самостоятельно. При этом не имеет значения, совместно живут пожилой человек и тот, кто о нем заботится, или нет. Также не важно, являются ли они родственниками.

Время ухода будет учтено при формировании страховой пенсии. За каждый год этого периода будет начисляться по 1,8 балла, говорится в сообщении Минтруда.

Новую выплату в 10 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры с инвалидностью. Пособие выплачивается раз в год и является целевым.