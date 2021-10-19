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Власти Курской области предложили увеличить штрафы за нарушение ПДД для москвичей

  /   Обновлено: 19 октября 2021 16:02
Экономика
Власти Курской области предложили увеличить штрафы за нарушение ПДД для москвичей
35.мвд.рф  /  пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области

Москва, 19 октября. Размер штрафов для жителей Москвы за нарушение правил дорожного движения могут увеличить на территории Курской области. Такое заявление сделал губернатор региона Роман Старовойт.

Во время заседания президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Курской области предложил наделить регионы страны правом введения системы штрафов за нарушение ПДД. Дело в том, что в крупных городах размер денежного взыскания иногда воспринимается как право нарушить правила, объяснил он.

«В столицах штраф в тысячу рублей зачастую воспринимается как право нарушить правила», — заявил Старовойт.

Не так давно стало известно, что в России началось тестирование камер видеофиксации нового типа. С их помощью можно будет проводить мониторинг соблюдения правил дорожного движения, а также выявлять случаи неоплаченной парковки.

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