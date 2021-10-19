Брать кредит, консервировать, продавать: экономист Родионов объяснил, что делать с недостроем

Почему консервация недостроенного загородного дома — крайне невыгодное дело, стоит ли брать кредит на стройматериалы, корреспондент ФАН узнал у доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидата экономических наук Александра Родионова.

В период пандемии, когда горожане были вынуждены уйти на самоизоляцию и удаленный формат работы, многим показалась привлекательной идея приобретения загородного дома или дачи. Концепция построить загородный дом самостоятельно, нежели покупать и чинить потом старую избушку, казалась здравой в том числе с точки зрения финансовых вложений. Тогда никто не подозревал, что цены на рынке стройматериалов взлетят настолько, что всерьез встанет вопрос, где взять деньги, чтобы закончить строительство.

По словам Родионова, цены на землю поднялись почти в два раза, стоимость строительных материалов поднялась минимум на 20%, а отдельные позиции подорожали в 3-4 раза. Люди встали перед выбором: брать кредит на покупку стройматериалов, консервировать недострой или продавать его.

«Консервировать недостроенный дом — не очень правильное решение. Когда строение консервируется, оно все равно ветшает, при возобновлении строительства это выльется в дополнительные траты, — объяснил экономист. — Я считаю, раз ввязался, лучше взять кредит, чтобы достроить этот объект».

При этом, как отметил Родионов, взять кредит, достроить дом и продать его, чтобы закрыть долги, — более выгодный вариант, нежели продажа недостроя. Он обратил внимание, что перед началом любого строительства лучше обеспечить себя финансовой подушкой, чтобы подобных проблем не возникало.