До трети полицейских Чикаго могут быть уволены за отсутствие прививки

Чикаго, 19 октября. Около 35% полицейских Чикаго не сообщили о своем статусе вакцинации к намеченному сроку — 15 ноября. Этим сотрудникам грозит увольнение.

The more than 4,500 officers who didn't comply with the mayor's requirement could face getting fired, as both the city and police union fight the matter in court. https://t.co/t47ZXdMRZR — HuffPost (@HuffPost) October 19, 2021

По данным СМИ, речь идет примерно о 4,5 тысяч полицейских, которые не выполнили требования властей, согласно указу, их должны отправить в неоплачиваемый отпуск.

Мэр города Лори Лайтфут в разговоре с журналистами отметила, что не сообщили о своем статусе «небольшое число» правоохранителей. Она также обвинила профсоюз полиции Чикаго в распространении дезинформации относительно вакцинации.

«Наши мужчины и женщины в полицейском управлении умнее, чем им приписывают. Они не собираются рисковать своей карьерой, и не выполнять прямые приказы своего начальства. Я этого не вижу», — сказала она.

Большинство городских департаментов Чикаго, таких как мэрия, публичная библиотека, управление по контролю за животными и водоснабжением на 100% отчитались о состоянии вакцинации. Пожарные выполнили отчетность на 72% и сотрудники городского совета на 85%.

В минувшие выходные начальник полиции Чикаго Дэвид Браун пригрозил, что сотрудники могут быть уволены, если они не будут соблюдать политику вакцинации, а также могут пострадать их пенсионные пособия.

28 сентября десятки полицейских в штате Массачусетс подали заявления на увольнение из-за обязательной вакцинации от COVID-19.