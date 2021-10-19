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До трети полицейских Чикаго могут быть уволены за отсутствие прививки
Весь мир
До трети полицейских Чикаго могут быть уволены за отсутствие прививки
facebook.com  /  NYPD

Чикаго, 19 октября. Около 35% полицейских Чикаго не сообщили о своем статусе вакцинации к намеченному сроку — 15 ноября. Этим сотрудникам грозит увольнение.

По данным СМИ, речь идет примерно о 4,5 тысяч полицейских, которые не выполнили требования властей, согласно указу, их должны отправить в неоплачиваемый отпуск.

Мэр города Лори Лайтфут в разговоре с журналистами отметила, что не сообщили о своем статусе «небольшое число» правоохранителей. Она также обвинила профсоюз полиции Чикаго в распространении дезинформации относительно вакцинации.

«Наши мужчины и женщины в полицейском управлении умнее, чем им приписывают. Они не собираются рисковать своей карьерой, и не выполнять прямые приказы своего начальства. Я этого не вижу», — сказала она.

Большинство городских департаментов Чикаго, таких как мэрия, публичная библиотека, управление по контролю за животными и водоснабжением на 100% отчитались о состоянии вакцинации. Пожарные выполнили отчетность на 72% и сотрудники городского совета на 85%.

В минувшие выходные начальник полиции Чикаго Дэвид Браун пригрозил, что сотрудники могут быть уволены, если они не будут соблюдать политику вакцинации, а также могут пострадать их пенсионные пособия.

28 сентября десятки полицейских в штате Массачусетс подали заявления на увольнение из-за обязательной вакцинации от COVID-19.

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сша полиция вакцина
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