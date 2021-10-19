Графолог Смыслов объяснил побег Собчак с места смертельного ДТП

Москва, 19 октября. Известная телеведущая Ксения Собчак в стрессовой ситуации сбегает от проблемы. Об этом говорит ее почерк, указал графолог, психолог-консультант Дмитрий Смыслов.

Он проанализировал почерк звезды и рассказал о характере Собчак, которая недавно попала в автомобильную аварию с летальным исходом. Эксперт указал, что ведущей не хватает внутренней энергии. Знаменитость может сопротивляться, но при этом внутри нет никаких сил на это действие. По мнению специалиста, провокационное поведение светской львицы — это способ защиты от собственной слабости.

«В стрессе проявляет эскапизм — побег от ситуации. Лидерских черт я здесь не вижу, только тенденцию к авторитарности. Собчак может управлять или командовать, но не вести за собой», — сказал Смыслов в разговоре с kp.ru.

Специалист также обратил внимание на написание местоимения «я». По его словам, такая система говорит, что отношение к себе — болевая точка. Звезда не принимает себя. При это Собчак склонна маскироваться перед публикой.

Ксения Собчак после работы отправилась в аэропорт, чтобы уехать из Краснодарского края в Москву. По пути звезда попала в аварию, в которой погибла женщина. Телеведущая была на пассажирском сидении, когда произошло ДТП. Многих возмутило, что «блондинка в шоколаде» практически сразу покинула место происшествия.