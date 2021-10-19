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Экономика
Тимошенко заявила о полномасштабном энергокризисе на Украине
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Тимошенко заявила о полномасштабном энергокризисе на Украине

  /   Обновлено: 19 октября 2021 15:47
Экономика
Тимошенко заявила о полномасштабном энергокризисе на Украине
facebook.com  /  Юлія Тимошенко

Киев, 19 октября. Украина столкнулась с полномасштабным энергетическим кризисом, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее мнению, для минимизации последствий катастрофической ситуации в энергетической сфере необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий. Она также потребовала пересмотреть проект бюджета и изучить вариант введения неотложных мер.

«Мы знаем, что себестоимость украинского газа составляет 1 гривну за кубометр, людям его продают — по 7 гривен, а бюджетной сфере — по 13 гривен. Коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа», — добавила политик.

Она не исключила, что уже через месяц цены на продукты первой необходимости станут недоступны для населения. По мнению Тимошенко, инфляция на Украине достигнет самых высоких значений.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что политика Киева по закупкам газа носит иждивенческий характер. По его словам, украинские власти ведут себя так, будто им все должны. Он также указал, что Украина, отказавшись от прямых поставок голубого топлива из РФ, переплачивает 20-30%.

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украина тимошенко газ энергетический кризис
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