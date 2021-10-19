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«Вирус сквернословия» хотят победить в школах Белгорода

Общество
«Вирус сквернословия» хотят победить в школах Белгорода
pixabay.com  /  14995841

Белгород, 19 октября. Проект «Без вируса сквернословия» может появиться в Белгороде. Его цель — донести до школьников негативное влияние матерных слов.

Проект придумали активисты местного филиала Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщает «Бел.Ру». Разработчики подали заявку в Фонд президентских грантов на первый конкурс 2022 года. Чтобы воплотить проект «Без вируса сквернословия» в жизнь, им требуется 314 тысяч рублей.

Одна из целей, которые ставят перед собой организаторы, — изучить влияние сквернословия на организм человека путем современных форм досуга. Они подчеркивают, что мат — показатель скудности словарного запаса человека любой возрастной категории. Его использование ухудшает состояние и снижает интеллект как говорящего, так и слушателя. Чаще всего дети даже не осознают значение матерных слов.

Разработчики «Без вируса сквернословия» хотят вовлечь школьников в творческую деятельность и с ее помощью приучить их к правильным привычкам. Прививать чистоту речи авторы проекта будут через театральное представление, творческие конкурсы и встречи с психологами.

Ранее ФАН сообщал, что речь робота может повлиять на доверие к нему человека. Такой вывод сделали ученые из Университета Палермо.

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россия белгород мат школьники школа сквернословие
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