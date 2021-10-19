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Постпредство Германии в ОЗХО отвергло претензии России по делу Навального
Политика
Постпредство Германии в ОЗХО отвергло претензии России по делу Навального
labor-spiez.ch

Гаага, 19 октября. Постоянное представительство Германии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответило на ноту России по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального. Об этом сказали в постпредстве.

В ОЗХО отвергли все претензии России. Там также не согласны с недовольством Москвы о работе технического секретариата.

Ранее МИД России направил несколько вопросов ОЗХО по делу Навального. Организации дали срок до 16 октября на предоставление ответов, но они до сих пор не были получены.

В Москве не раз заявляли, что страны, входящие в ОЗХО, уклоняются от сотрудничества в этом вопросе. Они под разными предлогами отказываются предоставлять доказательства своих заявлений.

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