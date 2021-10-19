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Украинский министр Ткаченко объявил об открытии виртуального музея «российской агрессии»

  /   Обновлено: 19 октября 2021 15:51
Политика
Украинский министр Ткаченко объявил об открытии виртуального музея «российской агрессии»
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 19 октября. Виртуальный музей «российской агрессии» начал работать на Украине. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

По словам киевского чиновника, этот проект якобы демонстрирует «факты нарушения» Россией территориальной целостности украинского государства.

«Наконец в Украине появился виртуальный музей «российской агрессии», который мы только что представили», — написал министр.

Пока что на сайте «музея» опубликовали информацию о воссоединении Крыма с Россией. Ткаченко пообещал, что в скором времени там обнародуют кейсы о Донбассе.

Жители Крыма провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население полуострова выступило против агрессии киевского режима, который установился после государственного переворота на Украине.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что для России не существует вопроса «возвращения» Крыма.

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украина крым музей
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