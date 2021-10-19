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Иран и Армения планируют построить новый транспортный маршрут в обход Азербайджана
Весь мир
Иран и Армения планируют построить новый транспортный маршрут в обход Азербайджана
Prt Scr youtube.com  /  AzeNews

Тегеран. 19 октября. Замминистра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми в интервью государственным СМИ разъяснил планы создания транзитных маршрутов в северные страны через территорию Армении. По его словам, поиск новых торговых путей будет иметь большую значимость не только для Тегерана и Еревана, но и для других государств, которые заинтересованы в их использовании.

Чиновник сообщил, что долгосрочные планы о прокладке прямого коридора Север — Юг по армянской территории ранее уже обсуждались двумя правительствами. Проект предусматривает строительство 64-километровой трассы дороги из Ирана до Еревана, после чего он соединится с уже имеющейся трассой, которая через Грузию ведет в Россию.

Для реализации этих планов необходимы существенные вложения — потребуется прокладка множества туннелей, наведение мостов на некоторых участках дороги. Тем не менее по сравнению с ныне существующим маршрутом через районы, подконтрольные Азербайджану, новый путь до Еревана будет приблизительно вдвое короче и, как следствие, экономически выгоднее и конкурентоспособнее.

Независимость от Азербайджана

Вторым преимуществом будет полная независимость транзита от Баку, отношения с которым у Тегерана становятся все хуже. Получив по итогам войны в Карабахе прямой путь в Нахичевань и не нуждаясь в коридоре через территорию Ирана, Азербайджан стал активно препятствовать движению грузовиков из Исламской Республики на север. Ранее он со своей стороны резко ограничил пропускную способность КПП на границе с южным соседом.

Это приводило к многокилометровым пробкам из иранских фур, везущих в Россию сельскохозяйственную продукцию, в первую очередь, фрукты и овощи. Водители были вынуждены ожидать несколько дней, прежде чем им удавалось продолжить путь, что временами приводило к порче товара.

Помимо этого, в течение последних двух месяцев Азербайджан на подконтрольном ему участке транзитного маршрута стал требовать въездные и регистрационные пошлины с иранцев, а также ограничивал их проезд в Нагорный Карабах. По мнению экспертов, таким образом он пытается выдавить Иран с российского рынка. Вкупе с участившимися учениями Баку и Тегерана в районе общей границы, это способствовало резкой эскалации напряженности между ними.

В Азербайджане в свою очередь опровергают претензии со стороны Ирана. Как отмечают представители таможенного комитета страны, Астаринский погранично-таможенный пункт продолжает деятельность в усиленном рабочем режиме. А скопление грузовиков на границе вызвано проблемами, возникшими в самом Иране.

Альтернативные маршруты

По словам Хадеми, новый путь станет важным региональным и международным коридором, соединяющим Исламскую Республику с Европой. Тем не менее строительство нового участка дороги в горной местности займет значительное время, поэтому власти Ирана рассматривают и создание объезда вокруг 21-километрового участка ныне существующего транзитного маршрута, который теперь находится под контролем Азербайджана. Для этого Тегерану и Еревану придется открыть новый пункт пропуска на общей границе, однако в результате скорость проезда грузового транспорта должна заметно вырасти, а отсутствие необходимости оплачивать дополнительные таможенные пошлины повысит рентабельность перевозок.

Хадеми отметил, что между Арменией и Ираном уже достигнут ряд соглашений по реализации указанных проектов. Как ожидается, объездной маршрут начнет ограниченно функционировать в течение месяца. По словам чиновника, планируется и развитие морских торговых путей в Россию через Каспий, которые за последние два года используются все активнее. Однако в планы Тегерана не входит разрыв торгового и транспортного сотрудничества с Баку — в настоящее время продолжается строительство последней части железнодорожного коридора Север — Юг, проходящего по азербайджанской территории.

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