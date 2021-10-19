Иран и Армения планируют построить новый транспортный маршрут в обход Азербайджана

Тегеран. 19 октября. Замминистра дорог и городского развития Ирана Хейрулла Хадеми в интервью государственным СМИ разъяснил планы создания транзитных маршрутов в северные страны через территорию Армении. По его словам, поиск новых торговых путей будет иметь большую значимость не только для Тегерана и Еревана, но и для других государств, которые заинтересованы в их использовании.

Head of Iran-Armenia Joint Chamber of Commerce and Industry Hervik Yarijanian says an Iranian company is constructing the Yerevan-Tbilisi transit bridge, reiterating that it can improve the pace of transit of goods from Armenia to other countries. pic.twitter.com/Z489agH3dr — Tehran Bazaar (@TehranBazaar) October 18, 2021

Чиновник сообщил, что долгосрочные планы о прокладке прямого коридора Север — Юг по армянской территории ранее уже обсуждались двумя правительствами. Проект предусматривает строительство 64-километровой трассы дороги из Ирана до Еревана, после чего он соединится с уже имеющейся трассой, которая через Грузию ведет в Россию.

Для реализации этих планов необходимы существенные вложения — потребуется прокладка множества туннелей, наведение мостов на некоторых участках дороги. Тем не менее по сравнению с ныне существующим маршрутом через районы, подконтрольные Азербайджану, новый путь до Еревана будет приблизительно вдвое короче и, как следствие, экономически выгоднее и конкурентоспособнее.

Независимость от Азербайджана

Вторым преимуществом будет полная независимость транзита от Баку, отношения с которым у Тегерана становятся все хуже. Получив по итогам войны в Карабахе прямой путь в Нахичевань и не нуждаясь в коридоре через территорию Ирана, Азербайджан стал активно препятствовать движению грузовиков из Исламской Республики на север. Ранее он со своей стороны резко ограничил пропускную способность КПП на границе с южным соседом.

Tensions are escalating between Azerbaijan and Iran over border issue and Armenia



Following weeks of tensions, the two sides agree to dialoguehttps://t.co/nkiGv4SmOU — Turkey Foreign Affairs (@TRForeignAffair) October 18, 2021

Это приводило к многокилометровым пробкам из иранских фур, везущих в Россию сельскохозяйственную продукцию, в первую очередь, фрукты и овощи. Водители были вынуждены ожидать несколько дней, прежде чем им удавалось продолжить путь, что временами приводило к порче товара.

Помимо этого, в течение последних двух месяцев Азербайджан на подконтрольном ему участке транзитного маршрута стал требовать въездные и регистрационные пошлины с иранцев, а также ограничивал их проезд в Нагорный Карабах. По мнению экспертов, таким образом он пытается выдавить Иран с российского рынка. Вкупе с участившимися учениями Баку и Тегерана в районе общей границы, это способствовало резкой эскалации напряженности между ними.

В Азербайджане в свою очередь опровергают претензии со стороны Ирана. Как отмечают представители таможенного комитета страны, Астаринский погранично-таможенный пункт продолжает деятельность в усиленном рабочем режиме. А скопление грузовиков на границе вызвано проблемами, возникшими в самом Иране.

Альтернативные маршруты

По словам Хадеми, новый путь станет важным региональным и международным коридором, соединяющим Исламскую Республику с Европой. Тем не менее строительство нового участка дороги в горной местности займет значительное время, поэтому власти Ирана рассматривают и создание объезда вокруг 21-километрового участка ныне существующего транзитного маршрута, который теперь находится под контролем Азербайджана. Для этого Тегерану и Еревану придется открыть новый пункт пропуска на общей границе, однако в результате скорость проезда грузового транспорта должна заметно вырасти, а отсутствие необходимости оплачивать дополнительные таможенные пошлины повысит рентабельность перевозок.

Escalation between Iran and Azerbaijan has increased rapidly since last September, when Azerbaijan security forces arrested two Iranian truck drivers accused of entering the country illegally from Armenia.https://t.co/7hBeNxfFO4 — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) October 18, 2021

Хадеми отметил, что между Арменией и Ираном уже достигнут ряд соглашений по реализации указанных проектов. Как ожидается, объездной маршрут начнет ограниченно функционировать в течение месяца. По словам чиновника, планируется и развитие морских торговых путей в Россию через Каспий, которые за последние два года используются все активнее. Однако в планы Тегерана не входит разрыв торгового и транспортного сотрудничества с Баку — в настоящее время продолжается строительство последней части железнодорожного коридора Север — Юг, проходящего по азербайджанской территории.