Страны Европейского союза не хотят видеть в своем составе Украину, потому что она — ненадежный партнер. Об этом ФАН рассказала политический аналитик Владимир Соловейчик.

Вопрос членства

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение, что страна вступила бы в Евросоюз уже вчера, если бы вопрос членства зависел только от президентов Евросовета Шарля Мишеля и Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Все 27 стран должны открыто выступить за членство Украины в союзе. С представителями каждой страны — участницы ЕС Зеленский общается отдельно, некоторые государства он посещает лично.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Один на один они говорят: мы — за, вопрос [решайте] с другими странами. Потом ты едешь в ту, другую страну, а там тоже говорят: мы — за», — заявил он.

«Никто не хочет»

Владимир Соловейчик назван странным, что термин «несколько» для украинского президента столь расплывчат. Он напомнил, что из 27 стран ЕС вступление Украины в союз поддержали всего четыре.

«Речь идет о том, что не поддерживают участие Украины в Евросоюзе не несколько стран, а 85% из числа стран-участниц. Но это детали, а в остальном украинский президент прав: странам Европы членство Украины в Евросоюзе совсем не нужно», — уверен Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, они не видят от членства Украины никаких плюсов для себя, а вот минусов — много.

«Никто не хочет в ЕС кормить ораву бездельников и платить из своего кармана за военные авантюры киевских правителей на юго-востоке страны, и не только там. Отсюда вытекает и негативное отношение европейцев, четко улавливаемое их правительствами», — заключил Владимир Соловейчик.

Недавно бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что ожидает от Зеленского судебную реформу и борьбу с коррупцией. Для осуществления этих шагов, по мнению политика, лидеру страны нужна поддержка Евросоюза.