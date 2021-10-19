Россия поприветствовала возобновление работы сирийского конституционного комитета в Женеве

Женева, 19 октября. Конституционный комитет Сирийской Арабской Республики в Женеве возобновил работу. Спецпредставитель президента России Сергей Лаврентьев поприветствовал это решение.

Дипломат выразил надежду, что сторонам удастся достичь компромисс по вопросу конституционной реформы страны. С этим заявлением Лаврентьев выступил 19 октября по прибытии в Швейцарию. Представитель Москвы также отметил, что российская делегация намерена провести ряд встреч на полях шестой сессии работы Комитета.

«Мы безусловно приветствуем начало работы и надеемся, что сторонам удастся выйти на достижение договоренностей, касающихся конституционной реформы», — прокомментировал спецпредставитель возобновление работы комитета.

Решение о создании Конституционального комитета Сирии было принято в 2018 году, а работа началась в ноября 2019. О возможном возобновлении работы совещательного органа стало известно еще в июле, а непосредственно шестой раунд переговоров начался 18 октября.