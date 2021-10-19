Газета «Культура» составила топ-7 свежих фильмов ужасов

Москва, 19 октября. Любители фильмов ужасов постоянно находятся в поиске кинокартин, способных не только напугать, но и заинтриговать. Появился список из семи свежих хорроров, которые могут понравиться поклонникам жанра.

Первым примером можно назвать фильм 2020 года от режиссера Дэвида Брукера «Дом на другой стороне». Главной героиней картины стала вдова Бет, которая разбирает вещи покойного мужа в загородном доме. После ряда странностей женщина начинает верить в призраков, но затем обнаруживает чертежи дома и выясняет, что у ее супруга были секреты.

В топ-7, который составила газета «Культура», попала лента «Вал» 2021 года. В ней беглый преступник оказывается в плену о демонессы. В хорроре удачно смешались ужасы и черная комедия.

«Черная книга» 2021 года заставляет зрителей ощутить неприятный холодок при просмотре. В фильме коллекционер покупает «Черную книгу», рассказывающую о самых ужасных событиях из разных частей США.

В список интригующих хорроров попал «Дом улиток» 2021 года. В фильме писатель Антонио приезжает на лето в окрестности Малаги, чтобы отыскать вдохновение для нового романа. Однако местные жители ведут себя довольно странно. Впоследствии становится известно, что они скрывают страшные секреты.

Героиня фильма «Злое» 2021 года Мэдисон Митчелл начинает видеть во снах жестокие убийства. Постепенно она понимает, что так становится свидетельницей реальных преступлений. Как только героиня приближается к разгадке, сюжет делает внезапный разворот.

Кадр из фильма «Злое» /

В фильме «Киста» 2020 года действие происходит в 1961 году. Стандартная операция, проведенная врачами, приводит к появлению страшного существа, которое хочет уничтожать всех подряд.

Еще один хоррор из топа — «Никто не уйдет живым» 2021 года. Его героиня — оказавшаяся в США без денег и документов мексиканка, которая селится в дешевом пансионе в Кливленде. Вскоре женщина замечает признаки происходящих в подвале заведения страшных вещей.

Ранее психолог Татьяна Яничева рассказала, помогают ли хорроры справляться с тревожным расстройством. По мнению эксперта, просмотр фильмов ужасов полезен не всем людям.