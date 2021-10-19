Связистки ВВО прошли тактико-специальную подготовку в канун профессионального праздника

, 19 октября. Связистки из Восточного военного округа прошли тактико-специальную подготовку накануне празднования 102-й годовщины со дня образования войск связи.

Военные связистки Восточного округа прошли курс тактико-специальной подготовки. Девушки-военнослужащие отработали развертывание радиорелейных станций Р-419Л1, антенного модуля Р-431АМ и мобильного комплекса видеоконференцсвязи.

С начала 2021 года в ВВО прошли курс интенсивной общевойсковой подготовки свыше 300 женщин-контрактниц. Их обучение проходило в частях межвидового учебного центра Восточного военного округа. Занятия по тактико-специальной подготовке совпали с кануном Дня военного связиста, который ежегодно празднуют 20 октября.

В ближайшее время женщины смогут служить не только в войсках связи, но и сесть за штурвал истребителя. Пока в ВКС РФ нет подобного системного опыта, но в Минобороны РФ планируют обсудить вопрос формирования женских экипажей, сообщает телеканал «360».

Ранее в Южном военном округе завершились учебные сборы резервистов ВС РФ. Переподготовку в полевых лагерях на полигонах военного округа прошли около 20 тысяч граждан.