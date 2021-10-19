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Владимирская область ввела QR-коды для посещения массовых мероприятий
Общество
Владимирская область ввела QR-коды для посещения массовых мероприятий
pixabay.com

Владимир, 19 октября. Допускать на массовые мероприятия во Владимирской области теперь будут по QR-кодам. Такую меру для борьбы с коронавирусом приняли местные власти.

QR-код должен свидетельствовать о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или прохождении вакцинации. Заполняемость культурных учреждений при проведении массовых мероприятий не должна превышать 75%, говорится на сайте администрации Владимирской области.

«Во Владимирской области на массовые мероприятия теперь будут пускать по QR-кодам, сертификатам или справкам о вакцинации от новой коронавирусной инфекции либо перенесенном СOVID-19», — сообщили власти.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введения QR-кодов в регионах недостаточно для борьбы с коронавирусом. Она считает, что ситуация требует более быстрого реагирования и гораздо большего объема ограничений.

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