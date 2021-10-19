Глава Генштаба ВС Ирана Багери поблагодарил Россию за сотрудничество в военной сфере

Москва, 19 октября. Сотрудничество России и Ирана в оборонной сфере носит беспрецедентный характер, о чем заявил глава Генштаба ВС Ирана Моххамад Багери по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Во вторник, 19 октября, глава иранского генштаба прибыл в Москву на встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Багери поблагодарил его за широкомасштабное сотрудничество в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии, а также отметил, что у России и Ирана есть «общий подход» к вопросу обеспечения безопасности в Афганистане и сопредельных странах.

«Афганистан сталкивается с многочисленными проблемами, многие из которых вытекают из того, что у страны нет средств для содержания необходимых структур», — подчеркнул Багери.

По словам Багери, Иран в свою очередь столкнулся с «нашествием беженцев»: после кризиса в Афганистане в страну прибыло свыше трех миллионов мигрантов. Глава генштаба отметил, что даже несмотря на это, главной проблемой остается афганский наркотрафик. Только за прошлый год контрабандным путем в Иран ввезли не менее 1200 тонн наркотических веществ, произведенных в Афганистане.

Потенциальную опасность представляет и деятельность террористов из Ирака и Сирии, которые начали массово стягиваться в группировки, действующие на территории Афганистана. Об этом на встрече с руководителями спецслужб СНГ заявил президент РФ Владимир Путин, передает телеканал «360».

Ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар. В установке бомбы подозревают террористов печально известной группировки «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые нарастили активность в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.