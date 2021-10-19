Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 20:38
20:38
Армия
Зеленский назвал США главным военным партнером Украины
20:37
Весь мир
Президент Лассо привел в действие режим ЧП в Эквадоре
20:37
Общество
Глава АТОР Ломидзе рассказала о туристическом сезоне в этом году
20:37
Политика
Читатели китайской газеты Guancha поддержали жесткий ответ России на высылку дипломатов при НАТО
20:37
Наука
Самую первую звезду во Вселенной обнаружили ученые Университета Флоренции
20:35
Экономика
Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год
20:34
Общество
Глава СК Бастрыкин поздравил криминалистов с профессиональным праздником
20:32
Общество
Во Владимирской области завершен второй этап конкурса «Народный участковый»
20:32
Видео
Студенты уличили в халтуре самый престижный колледж Ирландии
20:30
Общество
Врачи Ленинградского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению опухоли желчных протоков
Все новости

Автор шоу «+100500» Максим Голополосов предположил, почему Саша Спилберг могла пропасть
Шоу-бизнес
Автор шоу «+100500» Максим Голополосов предположил, почему Саша Спилберг могла пропасть
Prt Scr youtube.com  /  AdamThomasMoran

Российский видеоблогер, обозреватель, музыкант, автор и ведущий проекта «+100500» Максим Голополосов прокомментировал ФАН загадочное исчезновение Саши Спилберг. Несколько дней назад популярный блогер Александра Балковская, более известная в Сети под фамилией Спилберг, пропала. Сейчас девушка вновь появилась на просторах интернета, но о причинах исчезновения предпочитает молчать.

Многие пользователи Сети привыкли, что блогеры регулярно выставляют новые фото с подробностями своей жизни в соцсети, а небольшой перерыв в публикациях может заставить их переживать. Но вот для Голополосова периодичность публикаций — далеко не самое важное.

«Если бы я спрятался — меня бы и искать никто не стал бы. От кого прятаться? Не очень понятно. От друзей? Я могу по несколько дней ничего никуда не постить — ничего страшного», — объясняет ведущий шоу «+100500».

А вот что касается его коллеги по цеху — Спилберг, — то здесь Голополосов считает, что у такого поведения может быть несколько причин.

instagram.com / @sashaspilberg

«Не знаю, что именно ею двигало. Может быть, просто ей хотелось отдохнуть, вот и все. Я думаю, у многих ребят, которые занимаются какой-то деятельностью в интернете — блогеры, контент-мейкеры и другие, — в какой-то момент возникает желание побыть в тишине и спокойствии хотя бы на какое-то время. Выгорание и все остальное — это тоже имеет место быть. Но и какая-то погоня за инфоповодом тоже не исключается», — отметил блогер.

К слову, некоторые интернет-пользователи также предположили, что вся история с внезапной пропажей нацелена на привлечение внимания. Ведь сразу после сообщения менеджера Спилберг о ее таинственном исчезновении в блоге бойфренда девушки появилась ссылка с фото, на которых она позировала в окружении своих коллег. Вместе они представили новый медиапроект.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Автор шоу «+100500» Максим Голополосов предположил, почему Саша Спилберг могла пропасть
youtube шоу-бизнес блогер саша спилберг спилберг голополосов +100500
Комментировать