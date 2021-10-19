Автор шоу «+100500» Максим Голополосов предположил, почему Саша Спилберг могла пропасть

Российский видеоблогер, обозреватель, музыкант, автор и ведущий проекта «+100500» Максим Голополосов прокомментировал ФАН загадочное исчезновение Саши Спилберг. Несколько дней назад популярный блогер Александра Балковская, более известная в Сети под фамилией Спилберг, пропала. Сейчас девушка вновь появилась на просторах интернета, но о причинах исчезновения предпочитает молчать.

Многие пользователи Сети привыкли, что блогеры регулярно выставляют новые фото с подробностями своей жизни в соцсети, а небольшой перерыв в публикациях может заставить их переживать. Но вот для Голополосова периодичность публикаций — далеко не самое важное.

«Если бы я спрятался — меня бы и искать никто не стал бы. От кого прятаться? Не очень понятно. От друзей? Я могу по несколько дней ничего никуда не постить — ничего страшного», — объясняет ведущий шоу «+100500».

А вот что касается его коллеги по цеху — Спилберг, — то здесь Голополосов считает, что у такого поведения может быть несколько причин.

instagram.com / @sashaspilberg

«Не знаю, что именно ею двигало. Может быть, просто ей хотелось отдохнуть, вот и все. Я думаю, у многих ребят, которые занимаются какой-то деятельностью в интернете — блогеры, контент-мейкеры и другие, — в какой-то момент возникает желание побыть в тишине и спокойствии хотя бы на какое-то время. Выгорание и все остальное — это тоже имеет место быть. Но и какая-то погоня за инфоповодом тоже не исключается», — отметил блогер.

К слову, некоторые интернет-пользователи также предположили, что вся история с внезапной пропажей нацелена на привлечение внимания. Ведь сразу после сообщения менеджера Спилберг о ее таинственном исчезновении в блоге бойфренда девушки появилась ссылка с фото, на которых она позировала в окружении своих коллег. Вместе они представили новый медиапроект.