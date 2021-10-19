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Арабский парламент призвал Эфиопию вступить в переговоры с Египтом и Суданом по Хидасэ
Весь мир
Арабский парламент призвал Эфиопию вступить в переговоры с Египтом и Суданом по Хидасэ
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Каир, 19 октября. Арабский парламент призвал Аддис-Абебу вступить в серьезные переговоры по вопросу эксплуатации Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Об этом сообщает местное издание Independent.

Депутат из Бахрейна и спикер Палаты представителей Лиги арабских государств (ЛАГ) Адель аль-Асуми поддержал Египет и Судан в трехстороннем споре по работе дамбы. Он настаивает на защите водной безопасности и отказа от ущемления их юридических и исторических прав в отношении вод Нила.

«Парламент призывает Эфиопию серьезно включиться в переговорный процесс с целью достижения соглашения о правилах заполнения и эксплуатации плотины «Возрождение», как это подтверждено в заявлении Совета Безопасности ООН», — заявил парламентарий.

Адель аль-Асуми добавил, что Палата представителей остается активным партнером в служении высшим интересам арабских стран и дополнительным крылом официальной дипломатии для их защиты.

Совет Безопасности ООН в середине сентября опубликовал заявление по спору вокруг Хидасэ. Международная организация призвала Египет, Эфиопию и Судан возобновить переговоры под руководством главы Африканского союза для заключения обязательного юридического соглашения о заполнении и эксплуатации плотины.

Аддис-Абеба отказывается от договоренностей с Каиром и Хартумом в этом вопросе. Согласно официальной позиции страны, дамба нацелена на защиту нижестоящих государств от наводнений в сезон дождей.

Египет и Судан выступают за подписание юридически обязывающего соглашения по эксплуатации плотины «Возрождение». Они опасаются возможных ударов по водным объектам, сельскохозяйственным угодьям и общей доступности к ресурсам реки Нил.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» изучил причины возникновения трехстороннего спора вокруг строительства дамбы Хидасэ и спрогнозировал возможные выходы из конфликта.

Федеральное агентство новостей /

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