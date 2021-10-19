В Бурятии задержали браконьеров за незаконный вылов омуля на 5 млн рублей

Улан-Удэ, 19 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали банду из четырех человек, промышлявшую незаконной рыбной ловлей. Злоумышленники добыли байкальский омуль на 5 млн рублей.

Силовики пресекли незаконную деятельность в Кабанском районе. Задержанные сначала ловили, а затем продавали ценные водные биологические ресурсы.

Оперативники во время следственных мероприятий изъяли порядка 750 особей, которые предназначались для продажи. Также были обнаружены рыболовные сети и деньги в размере 655 тыс. рублей. Общий ущерб от незаконной деятельности превысил 5 млн рублей. Фигурантами стали четверо местных жителей. Двое из них дали подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем правоохранители в Якутии возбудили уголовное дело против предпринимателя по факту незаконной добычи осетра на реке Лена и незаконной охоты на территории Булунского района Якутии.