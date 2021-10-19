Песков: Путин решил участвовать в саммите G20 по видеосвязи

Москва, 19 октября. Российский президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите G20 по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, это решение обусловлено эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что встреча «Большой двадцатки» состоится в Риме. Мероприятие будет проходить с 30 по 31 октября.

Как стало известно ранее, Владимир Путин провел телефонный разговор с итальянским премьером Марио Драги. Согласно полученной информации, стороны обсудили подготовку к саммиту G20, а также ситуацию в Афганистане.