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Песков: Путин решил участвовать в саммите G20 по видеосвязи
Политика
Песков: Путин решил участвовать в саммите G20 по видеосвязи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 октября. Российский президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите G20 по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, это решение обусловлено эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что встреча «Большой двадцатки» состоится в Риме. Мероприятие будет проходить с 30 по 31 октября.

Как стало известно ранее, Владимир Путин провел телефонный разговор с итальянским премьером Марио Драги. Согласно полученной информации, стороны обсудили подготовку к саммиту G20, а также ситуацию в Афганистане.

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