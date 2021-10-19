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Режиссер «Шестого чувства» М. Найт Шьямалан возглавит жюри Берлинале-2022
Общество
Режиссер «Шестого чувства» М. Найт Шьямалан возглавит жюри Берлинале-2022
Global Look Press  /  Armando Gallo

Берлин, 19 октября. Режиссер фильмов «Шестое чувство», «Сплит» и «Таинственный лес» М. Найт Шьямалан возглавит жюри Берлинале-2022. Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

Как отметили организаторы, американский кинематографист уже три десятилетия очаровывает зрителей по всему миру своими жанровыми фильмами. На сегодняшний день имя режиссера является одним из самых престижных в киноиндустрии, говорится на сайте Берлинале.

«Свой прорыв он совершил в 1999 году с психологическим триллером «Шестое чувство», в котором главную роль сыграл Брюс Уиллис. Фильм стал вторым по кассовым показателям за год, получив шесть номинаций на «Оскар» в 2000 году», — напомнили организаторы кинофестиваля.

Берлинале пройдет с 10 по 20 февраля в очном формате. Международный смотр кинокартин в Берлине проведут в 72-й раз. Имена остальных членов жюри назовут в ближайшие недели.

Минувшим летом на экраны вышел фильм М. Найта Шьямалана «Время». Триллер возглавил российский прокат после первых выходных показа в кинотеатрах.

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кинофестиваль берлинале шьямалан
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