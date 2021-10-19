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Читатели Daily Express пригласили Путина на пост премьера Великобритании на фоне кризиса в ЕС

  /   Обновлено: 19 октября 2021 14:58
Политика
Читатели Daily Express пригласили Путина на пост премьера Великобритании на фоне кризиса в ЕС
Федеральное агентство новостей

Лондон, 19 октября. Президент России Владимир Путин заслуживает стать премьер-министром Великобритании за тот «газовый триумф», который одержала Москва на фоне топливного кризиса в Европе. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Express.

Британцы, восхищенные энергетическими маневрами Путина в Европе, пригласили его на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, чтобы править Соединенным Королевством. Россия фактически захватила контроль над Европой, а русские стали новыми хозяевами Старого Света, и в этом нет ничего зазорного, уверены читатели.

«В принципе, Россия победила без единого выстрела, хорошо сыграл Путин. <...> Следует отдать ему должное за это, он мог бы поставить ЕС на колени, если бы захотел», — высказался читатель Out-Now.

«Думаю, ЕС обиженно огрызался и сказал русским, что тоже хотят половину этого лакомого куска, да еще с начинкой ("Северного потока —2". — Прим. ФАН). Россия ответила, перекрыв вентиль. Приветствуй, ЕС, новых хозяев, которых ты заслужил… русских», — провозгласил RichOn.

ФБА «Экономика сегодня» /

Политика президента России должна стать уроком действующему британскому премьеру Борису Джонсону, считают жители Туманного Альбиона. Европа загнана в такое положение, в котором Москва запросто может диктовать любые условия, но Путин этого не делает, а Джонсону следует учиться у Кремля мастерству международных отношений, пишут читатели Daily Express.

«Я бы хотел, чтобы Путин был нашим премьер-министром», — заявил Fathead_Roger.

«Это долго не продлится, в этом году вас ждет русская зима… Покупайте термобелье! Путин — новый хозяин Европы <...> Путину просто нравится показывать им, кто здесь главный. Смотри, Борис, и учись», — констатировали британские пользователи.

О помощи российского лидера Старому Свету во время газового кризиса ранее писало авторитетное аналитическое агентство Bloomberg. Однако факты убедили не всех политических деятелей ЕС. Несмотря на отчеты экспертов, пишет НСН, немецкая партия «Зеленые» продолжает приписывать Москве создание кризисной энергетической ситуации на континенте.

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