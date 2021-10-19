Польский премьер объявил о ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда

Варшава, 19 октября. Польша приняла решение о ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда по требованию Европейского союза, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий во время заседания Европарламента, где обсуждается вопрос верховенства права в Польше.

По мнению представителей Еврокомиссии, работа дисциплинарной палаты, которая принимает решение о деятельности судей, может угрожать их беспристрастности.

«Был вопрос о дисциплинарной палате Верховного суда. Да. Мы намерены ее ликвидировать», — сообщил польский премьер.

Моравецкий добавил, что структура будет упразднена, поскольку ее механизмы не соответствуют ожиданиям Варшавы.

Как стало известно ранее, премьер Польши получил замечание в Европарламенте за слишком долгую просьбу о деньгах.