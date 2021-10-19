«Газпром» и Армения договорились о цене газа для республики

Ереван, 19 октября. Компания «Газпром» и правительство Армении договорились о цене поставляемого в республику газа. Об этом сообщил армянский вице-премьер Мгер Григорян.

Он отметил, что переговоры с российской стороной относительно газовых цен велись с 2019 года. По словам чиновника, обсуждение было долгим и трудным, но детали нового контракта удалось согласовать. При этом приговоры с Еревана с «Газпромом» все еще продолжаются.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае прошлого года заявил, что России при определении цен на газ для страны следует продемонстрировать иной подход в отношении стратегического партнера. В 2021 году Ереван попросил Москву снизить стоимость газа. Прежний контракт предусматривал цену на голубое топливо для Армении на уровне 165 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению. Кроме того, оператором ГТС республики выступает дочернее предприятие российского энергетического холдинга — ЗАО «Газпром Армения».

Клиенты «Газпрома» стараются заключить новые контракты по выгодным ценам на фоне роста котировок топлива. В начале октября стоимость газа в Европе достигла исторического максимума, преодолев отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. В настоящее время котировки топлива находятся на уровне 1000 долларов.