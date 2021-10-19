Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 16:04
16:01
Весь мир
До трети полицейских Чикаго могут быть уволены за отсутствие прививки
16:01
Экономика
Власти Курской области предложили увеличить штрафы за нарушение ПДД для москвичей
15:55
Происшествия
Спасатели достали труп пенсионера из реки под Саратовом
15:51
Весь мир
Иран и Армения планируют построить новый транспортный маршрут в обход Азербайджана
15:50
Общество
Российские авиакомпании протестируют новый проект для борьбы с COVID-19
15:49
Технологии
Изобретатель Редекоп рассказал, может ли в России появиться свой Илон Маск
15:48
Происшествия
Житель Тверской области получил 2,5 года тюрьмы за пособничество террористической организации
15:47
Шоу-бизнес
Графолог Смыслов объяснил побег Собчак с места смертельного ДТП
15:47
Экономика
Тимошенко заявила о полномасштабном энергокризисе на Украине
15:42
Политика
Постпредство Германии в ОЗХО отвергло претензии России по делу Навального
Все новости

«Газпром» и Армения договорились о цене газа для республики

  /   Обновлено: 19 октября 2021 14:51
Экономика
«Газпром» и Армения договорились о цене газа для республики
pixabay.com

Ереван, 19 октября. Компания «Газпром» и правительство Армении договорились о цене поставляемого в республику газа. Об этом сообщил армянский вице-премьер Мгер Григорян.

Он отметил, что переговоры с российской стороной относительно газовых цен велись с 2019 года. По словам чиновника, обсуждение было долгим и трудным, но детали нового контракта удалось согласовать. При этом приговоры с Еревана с «Газпромом» все еще продолжаются.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае прошлого года заявил, что России при определении цен на газ для страны следует продемонстрировать иной подход в отношении стратегического партнера. В 2021 году Ереван попросил Москву снизить стоимость газа. Прежний контракт предусматривал цену на голубое топливо для Армении на уровне 165 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению. Кроме того, оператором ГТС республики выступает дочернее предприятие российского энергетического холдинга — ЗАО «Газпром Армения».

Клиенты «Газпрома» стараются заключить новые контракты по выгодным ценам на фоне роста котировок топлива. В начале октября стоимость газа в Европе достигла исторического максимума, преодолев отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. В настоящее время котировки топлива находятся на уровне 1000 долларов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Газпром» и Армения договорились о цене газа для республики
Газпром Армения газ григорян
Комментировать