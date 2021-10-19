Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению российской армии

Москва, 19 октября. Действия генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга позволили укрепить Вооруженные силы России. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

Эксперт обрушился с критикой на действия руководства НАТО, а также назвал Столтенберга «бездарностью». При этом Кедми выразил уверенность, что провальная политика главы Альянса способствовала укреплению ВС России и стала толчком для создания российской танковой ударной армии.

«Смысл слов генерального секретаря НАТО ничего не выражает кроме убогости, неграмотности и его настроения», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала «Cоловьев LIVE».

Кедми подчеркнул, что в НАТО нет руководителей, которые могут сравниться с министром обороны России Сергеем Шойгу или его заместителями. Безграмотная политика Альянса привела к «понижению курса акций НАТО», которые потеряли свою привлекательность в глазах мировой общественности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября российская сторона приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, а также прекращает работу ее информбюро. Данное решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при НАТО.