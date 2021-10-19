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Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению российской армии
Армия
Кедми: бездарные действия руководства НАТО способствуют укреплению российской армии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 октября. Действия генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга позволили укрепить Вооруженные силы России. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

Эксперт обрушился с критикой на действия руководства НАТО, а также назвал Столтенберга «бездарностью». При этом Кедми выразил уверенность, что провальная политика главы Альянса способствовала укреплению ВС России и стала толчком для создания российской танковой ударной армии.

«Смысл слов генерального секретаря НАТО ничего не выражает кроме убогости, неграмотности и его настроения», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала «Cоловьев LIVE».

Кедми подчеркнул, что в НАТО нет руководителей, которые могут сравниться с министром обороны России Сергеем Шойгу или его заместителями. Безграмотная политика Альянса привела к «понижению курса акций НАТО», которые потеряли свою привлекательность в глазах мировой общественности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября российская сторона приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, а также прекращает работу ее информбюро. Данное решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при НАТО.

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россия нато столтенберг кедми
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