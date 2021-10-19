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Африканская миссия по «примирению» направилась в Ливию для подготовки выборов
Весь мир
Африканская миссия по «примирению» направилась в Ливию для подготовки выборов
Федеральное агентство новостей  /  Абубакар Сиддик Мунчили

Браззавиль, 19 октября. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо, которому Африканский союз (АС) поручил руководить ливийским досье, направил в понедельник в Триполи миссию «примирения».

Ее целью, согласно официальным источникам, является подготовка к проведению намеченного на 24 декабря электорального процесса. В задачи делегации АС входит сбор информации, оценка и урегулирование разногласий в преддверии президентских выборов, сообщил конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо.

Согласно тому же источнику, в ходе поездки члены миссии встретятся с высокопоставленными политическими и религиозными деятелями и активистами в Триполи, Бенгази, Тобруке и Мисурате.

«Мы с нетерпением ждем встречи с ливийскими диаспорами в Каире и Тунисе», — добавил глава МИД, указав, что туда также прибудет делегация в составе 12 человек.

По его словам, группа «примирения» вернется затем в Браззавиль, чтобы проинформировать о результатах Сассу-Нгессо, который поучаствует в предстоящем во Франции 12 ноября саммите по вопросам североафриканского государства.

В минувшем июле глава Конго встретился с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом аль-Манфи, чтобы обсудить с ним предстоящие выборы. Ожидается, что власти страны завершат стадию политического раскола и возьмут под контроль переходный этап до начала избирательного процесса.

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ливия
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