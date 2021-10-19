Замглавы МИД Панкин: высокая стоимость газа невыгодна для производителей

Москва, 19 октября. Скачки цен на газ неизбежно приведут к разгону инфляции в Европе, что скажется и на экономике России. Такое заявление в интервью «Интерфаксу» сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Высокая стоимость энергоносителя подрывает как спрос на него, так и доверие к этому виду топлива. Потому сложившаяся ситуация на газовом рынке невыгодна российским производителям, объяснил замминистра.

Панкин также подчеркнул, что в целом Россия заинтересована в стабильных ценах. Утверждение, что Москва выглядит бенефициаром образовавшегося энергетического кризиса, «мягко говоря, преувеличено».

Котировки газа продолжают демонстрировать рост на рынке ЕС. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах вновь увеличилась до 1127,3 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.