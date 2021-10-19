Директор Большого театра Владимир Урин перенес операцию после сердечного приступа

Москва, 19 октября. Директора Большого театра, режиссера и педагога Владимира Урина госпитализировали в Москве. Ему пришлось вызвать скорую помощь из-за сердечного приступа.

Режиссеру стало плохо вечером 16 октября, когда он находился дома на Петровско-Разумовской аллее. После госпитализации Урину сделали коронографию, после чего поставили диагноз ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов, пишет Telegram-канал Mash.

В результате директор Большого театра перенес операцию — ему провели стентирование и положили в реанимацию. Состояние педагога оценивается как стабильно тяжелое. У него наблюдается нестабильная стенокардия и атеросклероз аорты коронарных сосудов.