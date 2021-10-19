Депутат Госдумы Майданов: «Заканчивать музыкальную карьеру было бы предательством»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов в авторской колонке для ФАН рассказал об одном из направлений, которым намерен заниматься в качестве парламентария, а также поделился творческими планами. По словам Майданова, он постарается совмещать депутатскую работу и концертную деятельность, чтобы не подводить ни избирателей, оказавших ему доверие, ни своих многочисленных поклонников. О других инициативах депутата Майданова читайте на сайте ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Заканчивать музыкальную карьеру было бы предательством. Колонка Дениса Майданова

Одно из направлений, которым собирается заниматься думский комитет по культуре, в руководство которого я вхожу, — это гуманитарная безопасность наших детей и культура нации. Считаю, что комитет, в котором я теперь являюсь первым заместителем председателя, должен расширять область своей работы.

Культура — это ведь не только искусство. Она должна быть во всем. Сохранение культуры нации — наша важнейшая задача. Поле деятельности очень широкое: это интернет, телевидение, радио, театры, кино, молодежная политика, образование и многие другие направления, где формируется культура нации.

Сейчас нормы морали в обществе сильно потускнели. Многие путают демократию и свободу самовыражения со вседозволенностью. Считаю, что наши дети уже являются заложниками сложившейся ситуации, поскольку фактически лишены ориентиров и понимания, что такое хорошо и что такое плохо.

Дети живут в мире, который создают взрослые. Интернет — это тоже созданный взрослыми мир, в котором наши дети проводят все больше времени. Именно в интернете в первую очередь нужно наводить разумный порядок. Эту работу я предполагаю вести в тесном сотрудничестве с комитетом Госдумы по информационной политике.

Мы благодарны президенту России Владимиру Путину, который своим указом «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» дал нам, депутатам, ориентиры в работе. В этом очень важном документе есть целый блок о защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. На положения этого указа депутаты Госдумы теперь могут опираться в своей работе.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

О творческой деятельности

Меня часто спрашивают, как я планирую совмещать работу в Госдуме с концертной деятельностью. Скажу сразу: полностью заканчивать музыкальную карьеру в связи с успехом на выборах было бы предательством по отношению к моей многотысячной аудитории по всей стране, да и к самому себе. Выбросить на свалку 30 лет карьеры было бы неправильно. Напомню также: многие мои песни наполнены патриотическим и социальным содержанием. Считаю, что своим творчеством я вношу вклад в нашу культуру, помогаю патриотическому воспитанию молодежи.

Напомню также, что закон о статусе депутата Госдумы позволяет заниматься научной, преподавательской и творческой деятельностью.

Я был готов к тому, что работы станет гораздо больше. Работа в Госдуме — ответственный пост, он не потерпит моего отсутствия в связи с концертной деятельностью. Для выездных концертов по стране у меня остаются свободные от заседаний дни: пятница, суббота и воскресенье. Ну, что ж, постараюсь все успевать.

В этом у меня есть замечательный пример — наш великий народный артист Иосиф Кобзон. Он на протяжении многих лет и прекрасно справлялся с обязанностями депутата Госдумы, и творческую индустрию не бросил. Эта замечательная личность — для меня постоянный пример и ориентир.