Донбасс, 19 октября. Армия Киева ударила по ДНР из тяжелых минометов, в ЛНР снайперским огнем убит защитник республики. Украинские волонтеры помогают ВСУ выполнять боевые задачи и поставляют в армию наркотики. Киевские силовики готовят удары с воздуха по жилым районам подконтрольного себе населенного пункта. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики нарушений режима прекращения огня со стороны армии Киева не зафиксировано. Но уже во вторник утром поселок Спартак, что к северу от Донецка, был обстрелян украинскими войсками из тяжелых 120-мм минометов. На данный момент о пострадавших и разрушениях не сообщается.

В Луганской Народной Республике сообщают о трех обстрелах со стороны противника за минувшие сутки. Огонь велся по районам Калиновки, Золотого-5 и Сокольников. Применялись 82-мм минометы, вооружения боевых машин пехоты, противотанковые гранатометы и снайперское оружие. В результате агрессии Вооруженных силы Украины от снайперского выстрела погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Волонтеры помогают ВСУ выполнять боевые задачи

Представители украинских общественных организаций, которые помогают армии, поставляя гуманитарные грузы, продукты питания и прочее, способствуют выполнению киевскими силовиками боевых задач, заявили в управлении Народной милиции ДНР. Волонтеры недавно поставили в первый батальон 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ три беспилотных летательных аппарата типа «Мавик ПРО».

Беспилотники «зашли» в украинскую часть уже будучи переоборудованными для сброса осколочных гранат. Как уточнили в Донецке, противник планирует использовать полученную «гуманитарную помощь» для ударов по объектам инфраструктуры ДНР. Напомним, в сентябре украинские силовики использовали беспилотный аппарат для сброса взрывного устройства на цистерны с бензином в Кировском районе Донецка.

Федеральное агентство новостей /

Наркоман из ВСУ совершил суицид

Помогают украинские волонтеры своим солдатам и расслабиться, забывшись от суровых будней гражданской войны. В оборонных ведомствах ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о поставках волонтерами в украинские передовые подразделения наркотиков под видом гуманитарной помощи. И именно «общественников» должны благодарить солдаты ВСУ за то, что многие их боевые товарищи гибнут от передозировок.

Так произошло в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, где старший сержант Шумейко совершил суицид в районе Новолуганского. Расследование инцидента показало, что погибший находился под воздействием наркотических веществ. Важно отметить, что при поступлении на службу в ВСУ у старшего сержанта была выявлена склонность к наркомании, но из-за некомплекта личного состава командование закрыло глаза на данный факт.

В настоящий момент командование бригады подчищает документы погибшего, убирая сведения о склонности Шумейко, чтобы снять с себя ответственность. А медицинский персонал соединения вместе с психологами проводят тестирование военнослужащих на предмет употребления запрещенных веществ и склонности к суицидам.

Армия Киева готовит удары с воздуха по жилым районам

Разведка Народной милиции ЛНР получила информацию о подготовке удара киевских силовиков по населенному пункту Мироновский, сообщили в оборонном ведомстве республики. По замыслу ВСУ удар должен быть нанесен по жилому сектору поселка, который находится под контролем украинских силовиков с последующим обвинением республики в агрессии против мирного населения.

Для исполнения задачи используется беспилотный летательный аппарат. Реализация провокации возложена на личный состав 3-го батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В Народной милиции ЛНР призвали жителей Мироновского проявить бдительность и ограничить передвижения по населенному пункту.