Ксения Собчак находится на связи со следователями, несмотря на отъезд в Париж

Москва, 19 октября. 39-летняя телеведущая Ксения Собчак улетела в Париж через десять дней после аварии с ее участием на дороге в Сочи. Несмотря на это, она продолжает общаться со следователями по делу о смертельном ДТП, передает ТАСС.

Ранее журналистку заметили в столичном аэропорту Шереметьево, она проходила паспортный контроль. Также известно, что Собчак должна будет встретиться с сотрудниками ГИБДД 21 октября, однако из-за отъезда блогера встреча под вопросом.

Резонансная авария с участием Собчак случилась 9 октября. Машина, в которой она передвигалась, врезалась в другую иномарку. Водитель Mercedes мог нарушить правила, выехав на встречную полосу. Пассажирка Volkswagen скончалась от серьезных травм.