Денис Майданов рассказал, чем поможет молодежи в должности депутата

Заслуженный артист России, депутат Госдумы РФ Денис Майданов в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о приоритетных направлениях работы в ГД, а также о важных законопроектах. Собеседник издания отметил, что трудоустройство и профориентация молодежи — одно из важных направлений, над которым он работает.

Напомним, на прошедших сентябрьских выборах Денис Майданов одержал победу в Одинцовском одномандатном округе, набрав 40,51% голосов. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя комитета ГД ФС РФ по культуре.

В начале беседы депутат отметил, что на прошедшем в августе съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин поручил разработать программу молодежной занятости. Одно из решений — программа по трудоустройству подростков.

«Я занимался этой повесткой и до выборов, и сейчас намерен довести этот вопрос до воплощения поправок в законопроект. Мы опросили более десяти тысяч подростков и выяснили, что 76% из них хотят подрабатывать. Речь идет об их работе в каникулярное и свободное от учебы время. Их желание вполне понятно — кто из нас не мечтал в этом возрасте заработать свои первые деньги? Также спрос на работу со стороны подростков сильно вырос в период пандемии, когда состояние многих семей упало. Сегодня подростки хотят иметь деньги не только на кино или мороженое, но и хотят помогать бюджетам своих семей», — признался политик.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Денис Майданов рассказал, что второй опрос показал готовность 60% работодателей предоставлять работу молодежи, однако они сталкиваются со многими юридическими ограничениями.

Депутат отмечает: для того, чтобы не возникали такие сложности, было разработано несколько решений.

Создание онлайн-платформы — единой базы проверенных вакансий для подростков по всей стране. Она будет включать не только вакансии, но и образовательный и профориентационный контент, а также бесплатную психологическую и юридическую поддержку. Оптимизация и совершенствование законодательства в части регулирования трудовой деятельности несовершеннолетних. Субсидирование работодателя, то есть компенсация его затрат на трудоустройство и обучение подростков, налоговые льготы в ходе подобной деятельности.

«Мы забираем молодых людей с улицы, потому что 14–17 лет — это достаточно проблемный возраст, когда молодежь максимально подвержена влиянию деструктива, если она не занята. Кроме того, может быть, косвенно, но мы здесь будем участвовать в улучшении демографии страны. Ведь подростки рано или поздно становятся молодежью, которая должна вступать в брак и заводить детей», — рассказал собеседник агентства.

Денис Майданов считает, что ранняя профориентация молодежи — одно из решений проблемы молодых кадров.

instagram.com / @maydanov_official

Сейчас Министерство просвещения РФ создало программу «Профессионалитет» — бизнес и промышленные предприятия субъектов начинают участвовать в формировании пула профессий в колледжах, делая все, чтобы студенты учились адресно: получали те профессии, которые нужны в конкретном регионе. Депутат отмечает, что важны все усилия и законопроекты на этом фронте работы.

Помимо трудоустройства молодежи, Денис Майданов заявил о желании заняться восстановлением объектов культурного наследия.

«Как представитель культуры я также не могу не сказать об огромном количестве памятников культурного наследия, которые расположены по всей стране и которые нуждаются в реконструкции и сохранении. Здесь необходима корректировка законов, которые позволят не только государству участвовать в восстановлении этих памятников, но и частному инвестору станет интересно. Как инструмент решения мы видим рассмотрение возможности приватизации объектов культурного наследия при условии полного восстановления, а также применение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП)», — поделился собеседник ФАН.

На территории России, по данным Единого государственного реестра недвижимого имущества, расположено более 146 тысяч объектов культурного наследия народов РФ. Более половины из них принадлежат не субъектам, а федеральному фонду и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Обеспечить масштабную реставрацию за счет федеральных средств невозможно ввиду бюджетных ограничений. Например, из 2528 исторических усадеб, внесенных в государственный реестр ОКН, в неудовлетворительном состоянии и никак не используются около 2000 объектов.

Ранее в беседе с ФАН народный артист России Дмитрий Певцов, который избрался в депутаты Госдумы, признался, что пока только привыкает к новому статусу и новым обязанностям. Он заявил, что его текущей целью как парламентария является «выполнение наказов» от населения одномандатного округа, избравшего его на ответственную должность.